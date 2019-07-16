Hindistan'da 100 yıllık bina çöktü; 4 ölü, onlarca kişi enkaz altında

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir bina çöktü, kazada şu ana kadar en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin enkaz altında kalan 40'tan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle