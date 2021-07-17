Hindistan, ABD donanmasından çok amaçlı 2 helikopter teslim aldı
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Hindistan, ABD donanmasından çok amaçlı 2 helikopter teslim aldı

Hindistan, ABD donanmasından çok amaçlı 2 helikopter teslim aldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan donanması, ABD donanmasından alacağı çok amaçlı 24 helikopterin ilk ikisini teslim aldı.

YENİ Hindistan donanması, ABD donanmasından alacağı çok amaçlı 24 helikopterin ilk ikisini teslim aldı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan donanmasının iki "MH-60R" helikopterini, San Diego'daki ABD Deniz Hava Üssü'nde düzenlenen törenle teslim aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lockheed Martin şirketince üretilen "MH-60R" helikopterlerinin, son teknoloji sensörlerle birden fazla görevi desteklemek için tasarlandığı ve tüm hava koşullarına uygun bir donanıma sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan donanmasının, ABD hükümetinden söz konusu helikopterlerden toplam 24 adet teslim alacağı, helikopterlerin Hindistan'ın özgün ekipman ve silahlarına uygun şekilde modernize edileceği bildirildi.

Bakanlık, askeri personelin şu anda ABD'de helikopterleri kullanmak için eğitim aldığını belirtti.

Hindistan donanması, teslimatın, Hint Okyanusu Bölgesi'nde güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde yapıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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