Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Hindistan'da koronavis salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak koronavirüs taşıdığı söylenen bir hastanın olduğu ambulansa bindirildi. İşin komik tarafı ise ambulansın içindeki hasta gerçekten koronavirüs taşımıyordu. Hal böyle olunca ortaya komik görüntüler çıktı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını dolayısıyla ülkeler, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağına başvuruyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ise çoğu zaman Türkiye'de olduğu gibi para cezası kesilirken bazen farklı cezalandırma yöntemlerine de başvuruluyor. SÖZDE KORONALI HASTANIN OLDUĞU AMBULANSA BİNDİRME CEZASI Hindistan'dan polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşları, kollarından tutarak koronavirüslü olduğunu söyledikleri hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ancak vatandaşlar, hasta koronavirüs taşıdığı için ambulansa binmek istemeyince ortaya komik görüntüler çıktı. İşin ilginç yanı ise; ambulanstaki sözde hasta koronavirüs taşımıyordu. Polisler, vatandaşları korkutmak için böyle bir oyun kurgulamıştı.