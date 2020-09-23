Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir nereli, kaç yaşında? Hilal Özdemir eşi
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Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir nereli, kaç yaşında? Hilal Özdemir eşi

23.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:41
Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir nereli, kaç yaşında? Hilal Özdemir eşi

Hazım Körmükçü ile olan evliliği nedeniyle sık sık gündeme gelen Hilal Özdemir hayatı araştırılıyor. Müzisyen ve sanatçı olarak adını duyuran Özdemir'in iki çocuğu bulunuyor. Hilal Özdemir biyografisi, boyu, kilosu ve hakkında daha fazla ayrıntı haberimizde.

Şarkıcı Hilal Özdemir kimdir, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Türk Halk Müziği şarkıları seslendiren Özdemir, İrem Kız adlı albümle büyük bir çıkış yaptı. Evlendiği Hazım Körmükçü ile de zorlu bir boşanma süreci atlattı.

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı olarak anılan Özdemir, Türk halk müziği şarkıları seslendiriyor. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde adını duyurdu.

Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir nereli, kaç yaşında? Hilal Özdemir eşi

1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapan Hilal Özdemir'in, 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır. Ayrıca 1995 yılında Salih Güney ile nişanlanmıştı. Başarılı sanatçı, 1,73 boyunda ve 63 kilodur.

Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir nereli, kaç yaşında? Hilal Özdemir eşi

Albümleri :

1994 – İrem Kız

1995 – Barışalım

1998 – Kanadım Değdi Sevdaya

2000 – Bu Bendeki Eski Yara

2007 – Merhaba

2012 – Yar Diline

2013 – Seni Kalbinden Öpüyorum (Maxi Single)

Kaynak: Haberler.com

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