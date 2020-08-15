Heykeltıraştan geyik ve kurt çalışması
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Heykeltıraştan geyik ve kurt çalışması

Kahramanmaraşlı akademisyen Ahmet Akkurt, geyik ve bayrak tutan bozkurt figürlerinden oluşan figürleri ile ilgi çekiyor.

Heykeltıraştan geyik ve kurt çalışması
15.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:51

Kahramanmaraşlı akademisyen Ahmet Akkurt, geyik ve bayrak tutan bozkurt figürlerinden oluşan figürleri ile ilgi çekiyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde görevli Ahmet Akkurt, ders çıkışları kendisine ait atölyesine gelerek birbirinden farklı figür çalışmaları yapıyor. 18 yıldır mesleğini severek yaptığını söyleyen Akkurt, kentin tarihi değerlerini farklı boyutlarda heykellerini yapıyor. Daha önceleri Tarihi Maraş Kalesi'nin burcunda yer alan 'bayrak tutan bozkurt' heykelinin figürünü yapan Akkurt, Başkonuş Yaylası'nın simgelerinden geyiklerinde heykelini yaptı. 1 hafta ile 1 ay arasında heykelleri ortaya çıkaran Akkurt, mesleğini sevdiğini ve stres attığını ifade etti.

Akkurt, "Üniversitedeki eğitimlerimin dışında burada boş zamanlarımda kendi atölyemde minyatür ve Kahramanmaraş'ın tarihini anlatan heykel ve resimler ile kültürel çalışmaları hazırlıyorum. Akademik çalışmalarıma da katkı sunmak için sergilere katılıyorum ve sergiler sunuyorum. Önceden Kahramanmaraş kalemizde bulunan bir bozkurt heykelimiz vardı ve zamanında indirilmişti. Heykelin daha güzel yapmak ve tekrar kalemize konumlandırmak için küçük bir örneğini yaptım ve istenirse ben kalemize yeniden orijinal hali gibi yapabilirim. Kahramanmaraşımızın değerlerinden olan Başkonuş yaylamızdaki geyiklerimiz var ve geyiğimizin kafasını yaptım. Yaptığım ürünlerin boyutuna göre 2 gün ile 1 hafta arasında değişiyor" dedi.

(Halil Ulubey/İHA)

Kaynak: İHA

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