Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı
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Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı

15.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:11
Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı

Bursa'da pideci dükkanına giren hırsız iş yerinde bulunan süs havuzuna akan suyu içtikten sonra kasadaki paralar, elektronik eşyalar ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da pideci dükkanına giren hırsız iş yerinde bulunan süs havuzuna akan suyu içtikten sonra kasadaki paralar, elektronik eşyalar ve sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, şehir merkezindeki bir pide salonunda meydana geldi. Mekan sahibi İlkay Y., sabah iş yerine geldiğinde kapısının açık olduğu gördü. Kasaya giden İlkay Y. kasada bulunan sadaka kutusu, 1300 lira ile cep telefonlarını ve notebooku bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin lokantanın kapalı olduğu saatte içeriği girip akvaryuma akan suyu içtikten sonra sadaka kutusu, kasadaki para, notebook ve cep telefonlarını çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, görüntülerden eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı
Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı
Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı
Heyecandan ağzı kuruyan hırsız süs havuzundan su içti, sonra çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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