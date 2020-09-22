Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman?

Ben Affleck ve Anna Kendrick başrollü, Oscar adaylarının yer aldığı başarılı kamera arkası olan Hesaplaşma filminin konusu nedir? Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma IMDb puanı kaç? The Accountant yapım yılı ne zaman?

Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman?
22.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:17

Oscar adaylarından oluşan başarılı kamera arkası ve birbirinden yetenekli oyunculardan oluşan kadrosuyla Hesaplaşma filmi IMDb'den de yüksek puan alan filmler arasında. Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?Hesaplaşma IMDb puanı kaç? The Accountant yapım yılı ne zaman?

HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ben Affleck - Christian Wolff

Anna Kendrick - Dana Cummings

J.K. Simmons - Ray King

Jon Bernthal - Brax

Jeffrey Tambor - Francis Silverberg

Cynthia Addai-Robinson - Marybeth Medina

John Lithgow - Lamar Blackburn

Jean Smart - Rita Blackburn

Andy Umberger - Ed Chilton

Alison Wright - Justine

Jason Davis - Nörolog

Robert C. Treveiler - Genç Chris'in babası

Mary Kraft - Genç Chris'in annesi

Seth Lee- Genç Chris

Jake Presley - Genç Brax

Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman?

HESAPLAŞMA KONUSU NEDİR?

Christian Wolff dahi bir matematik uzmanıdır. Rakamlarla yaşayan ve insanlardan çok onlarla içli dışlı olan Christian Wolff, normal bir muhasebe uzmanı gibi görünse bile dünyanın en tehlikeli suç örgütleri için freelance olarak görev almaktadır. Yaptığı işlerden birinde açık vermesiyle ise tüm hikaye şekillenir.

Hazine Bakanlığı'nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder. Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar.

Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman?

HESAPLAŞMA IMDb PUANI

Aksiyon, suç ve drama türünde olan filmin IMDb puanı 7,3'tür.

THE ACCOUNTANT YAPIM YILI, NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı The Acoountant'ın yönetmen koltuğunda O'Connor, senaryosunda ise Bill Dubuque yer alıyor. The Accountant/ Hesaplaşma filminin yapımcısı Mark Williams ve Lynette Howell Taylor olarak karşımıza çıkıyor.

Filmin görüntü yönetimini iki kez Oscar adayı olan Seamus McGarvey (Anna Karenina, Atonement filmleri ile), yapım tasarımında Keith Cunningham, kurguda Oscar adayı Richard Pearson (United 93 filmi ile), kostüm tasarımında ise Nancy Steiner'dan yer alıyor.

Filmin müzikleri ise Mark Isham'ın (Warrior, A River Runs Through It) imzasını taşıyor.

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?
Maymunlar Cehennemi Başlangıç konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç yapım yılı, seslendirme sanatçıları kimler?
Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
Arabalar 3 filmi konusu nedir? Arabalar 3 oyuncuları ve Arabalar 3 özeti!
Arabalar 3 filmi konusu nedir? Arabalar 3 oyuncuları ve Arabalar 3 özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Kemal Ayvaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Tisserand Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Hesaplaşma konusu nedir? Hesaplaşma IMDb puanı | The Accountant yapım yılı ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:17:29. #1.14#
title