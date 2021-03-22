Hesapları kalıcı olarak kapatılan Trump, kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek

ABD başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'ın birkaç ay içinde kendisine ait bir platformla sosyal medyaya döneceği belirtildi. Trump'ın seçim sürecindeki tutumlarından dolayı Twitter ve Facebook hesapları önce geçici daha sonra da kalıcı olarak kapatılmıştı.

Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan Jason Miller, Fox TV'ye verdiği mülakatta, "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

"HERKES ONU İZLEYECEK"

Miller, bu sosyal medya platformunun Trump'a ait olacağını belirterek, "Bu, oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın ne yaptığını görmek için onu izleyecek." diye konuştu.

"MİLYONLARCA İNSANI ORAYA TAŞIYACAK"

Trump'ın yeni sosyal medya platformu için birçok şirketten teklif aldığını ve kendi ekibini kurmaya başladığını dile getiren Miller, "Çok büyük bir platform olacak, on milyonlarca insanı oraya taşıyacak." sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILMIŞTI

ABD merkezli sosyal paylaşım platformları Twitter ile Facebook, 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından sonra Trump'ın hesaplarını önce geçici, daha sonra da sürekli olarak kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı