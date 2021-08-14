HES nedir, ne demek? Türkiye'de kaç tane HES var? Hangi şehirlerde Hidroelektrik Santrali var?

Karadeniz'in bazı bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından HES (Hidroelektrik santrali) yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar HES nedir, ne demek merak ediyor. Ülkemizde kaç tane HES bulunuyor merak edildi. HES açılımı nedir? HES nasıl çalışır? HES patlarsa ne olur? HES ile ilgili bilgiler haberimizde...

HES ne demek merak ediliyor. Türkiye'de hangi illerde ve ilçelerde Hidroelektrik Santrali bulunmaktadır? HES nedir, ne demek? Türkiye'de kaç tane HES var? Hangi şehirlerde Hidroelektrik Santrali var?

HES NE DEMEK? AÇILIMI NEDİR?

HES, "Hidroelektrik Santrali" demektir. HES'in açılımı, Hidroelektrik santrali'dir.

HES NEDİR? HİDROELEKTRİK SANTRALİ NEDİR?

Hidroelektrik santrali, barajda biriken su yer çekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi ne dönüşür. Fizikten bilindiği gibi 1 kg'lık bir kütle, 1 m yükseklikten düştüğünde

W (kg m²/sn²=N-m=joule)= m(kg)*g (m/sn²)*h (m)= 9.8 N-m'lik iş yapılmış olur.

Net düşüşü 100 m olan bir barajda 1 ton suyun yaptığı iş

W = 1000*9.8*100 = 980.000 N-m = 980 000 joule(j) dür.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE HES VAR?

Ülkemizde yer alan Hidroelektrik Santralleri şu şekilde:

Adnan Menderes Barajı

Afşar Barajı (Konya)

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Almus Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Alpaslan-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ataköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Bağbaşı Barajı

Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Berke Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Borçka Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Cindere Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Çamlıgöze Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Derbent Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Eşen 1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Eşen 2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Gökçebel Barajı

Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Gölova Barajı

Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Hasanlar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali

İmranlı Barajı

Kapulukaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Karacaören-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Karkamış Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kayabeyi Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kesikköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kılavuzlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kiğı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Koçköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Koyunbaba Barajı

Köprübaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kralkızı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kuzgun Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Kürtün Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Manavgat Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Mursal Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Obruk Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Özlüce Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Sarıyar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Suat Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Süreyyabey Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Ordu

Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yaşmaklı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yenice Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Zernek Barajı ve Hidroelektrik Santrali

EÜAŞ verilerine göre aktif 62 tane Hidroelektrik Santrali bulunmaktadır.

TDK'YA GÖRE HİDROELEKTRİK SANTRAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Hidroelektrik Santral "Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez." anlamına gelmektedir.