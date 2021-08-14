HES nedir, ne demek? Türkiye'de kaç tane HES var? Hangi şehirlerde Hidroelektrik Santrali var?
Karadeniz'in bazı bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından HES (Hidroelektrik santrali) yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar HES nedir, ne demek merak ediyor. Ülkemizde kaç tane HES bulunuyor merak edildi. HES açılımı nedir? HES nasıl çalışır? HES patlarsa ne olur? HES ile ilgili bilgiler haberimizde...
HES ne demek merak ediliyor. Türkiye'de hangi illerde ve ilçelerde Hidroelektrik Santrali bulunmaktadır? HES nedir, ne demek? Türkiye'de kaç tane HES var? Hangi şehirlerde Hidroelektrik Santrali var?
HES NE DEMEK? AÇILIMI NEDİR?
HES, "Hidroelektrik Santrali" demektir. HES'in açılımı, Hidroelektrik santrali'dir.
HES NEDİR? HİDROELEKTRİK SANTRALİ NEDİR?
Hidroelektrik santrali, barajda biriken su yer çekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi ne dönüşür. Fizikten bilindiği gibi 1 kg'lık bir kütle, 1 m yükseklikten düştüğünde
W (kg m²/sn²=N-m=joule)= m(kg)*g (m/sn²)*h (m)= 9.8 N-m'lik iş yapılmış olur.
Net düşüşü 100 m olan bir barajda 1 ton suyun yaptığı iş
W = 1000*9.8*100 = 980.000 N-m = 980 000 joule(j) dür.
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE HES VAR?
Ülkemizde yer alan Hidroelektrik Santralleri şu şekilde:
- Adnan Menderes Barajı
- Afşar Barajı (Konya)
- Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Almus Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Alpaslan-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Ataköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Atasu Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Bağbaşı Barajı
- Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Berke Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Birecik Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Borçka Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Cindere Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Çamlıgöze Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Derbent Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Eşen 1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Eşen 2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Gökçebel Barajı
- Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Gölova Barajı
- Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Hasanlar Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- İmranlı Barajı
- Kapulukaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Karacaören-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Karkamış Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kayabeyi Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kesikköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kılavuzlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kiğı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Koçköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Koyunbaba Barajı
- Köprübaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kralkızı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kuzgun Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Kürtün Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Manavgat Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Mursal Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Obruk Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Özlüce Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Sarıyar Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Suat Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Süreyyabey Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Ordu
- Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Yaşmaklı Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Yenice Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Zernek Barajı ve Hidroelektrik Santrali
EÜAŞ verilerine göre aktif 62 tane Hidroelektrik Santrali bulunmaktadır.
TDK'YA GÖRE HİDROELEKTRİK SANTRAL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre Hidroelektrik Santral "Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez." anlamına gelmektedir.