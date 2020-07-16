Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çiftinden şoke eden karar: Ayrıldılar!
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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çiftinden şoke eden karar: Ayrıldılar!

Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da çok konuşulan oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Dalkılıç çifti, yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerine son noktayı koydular. Bu karar, duyanları şoke ederken ikilinin dostça ayrıldıkları öğrenildi.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çiftinden şoke eden karar: Ayrıldılar!
16.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:47

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini bitirdi. İkili, son günlerde bir dargın bir barışık şekilde ilişkiyi yürütmeye çalıştıkları öğrenildi. Magazin gündemini oldukça meşgul eden ayrılığı ise kimse beklemiyor, çiftin evliliklerine kesin gözüyle bakılıyordu.

DOSTÇA AYRILDILAR

Yaklaşık 3 yıldır beraber olan Erçel ile Dalkılıç çiftinin dost kalarak ayrıldıkları öğrenildi.

YENİDEN BAŞLAMIŞLARDI

Çift, aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zor günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

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