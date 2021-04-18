Hercai ne zaman, saat kaçta, geç mi başlayacak? Hercai neden başlamadı, final mi yaptı? Geç mi başlıyor?

Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan Hercai bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Hercai bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai geç mi başlayacak?

Hercai yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hercai saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Hercai neden yok, ne zaman? Hercai bugün yayınlanmayacak mı? Hercai final mi olacak, bitti mi? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hercai her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Fakat Ramazan ayına özel ATV'de "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğu için Hercai dizisi Ramazan ayı boyunca saat 20:15 'de başlayacaktır. Yani dizi 15 dakika geç başlıyor.

HERCAİ NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:20 ile 20:15 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Hercai dizisi 15 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 18 Nisan Pazar bugün saat 20:10 geçe başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI 18 NİSAN PAZAR

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 - Hercai

00:20 - Babam - Yerli Sinema

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü : Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin : Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Gülçin Santırcıoğlu : Sultan Aslanbey

Ayşegül Günay : Füsun Aslanbey/Bakırcıoğlu

Serhat Tutumluer : Hazar Şadoğlu

Oya Unustası : Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu Taşanlar : Azat Şadoğlu

Serdar Özer : Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan : Handan Şadoğlu

İlay Erkök : Yaren Şadoğlu/Bakırcıoğlu

Cahit Gök : Fırat Demiralp/ Aslanbey

Güneş Hayat : Esma Demiralp