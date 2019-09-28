Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 14. son bölüm izle ATV

28.09.2019 09:14

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai 2. sezon 2. bölümü yani 14. son bölümü ile ekrana geldi. İki kan davası güden aile arasında Miran ile Reyyan, aşkları için ailelerini karşılarına almak zorunda kalırlar. Reyyan, Miran'a bir şans daha vermeye karar verir. Ve onunla Aslanbey konağına gider. Fakat Azize Aslanbey'in karşı olması yüzünden çift konakta kalmayıp başka bir eve taşınırlar.

Hercai son bölümde Miran ile Reyyan'ı rahat bırakmazlar. Yeni taşındıkları evlerinde ilk günlerinde kurşun yağmuruna tutarlar. Bu sırada Reyyan'ın gözlerini açmaması izleyenleri korkuttu. Fakat Reyyan sadece bayılmıştı. Bu olay Azize Aslanbey'in bir oyunudur. İkiliyi konağa gelmeye mecbur bırakır.

HERCAİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai yeni bölümde silahlar çekiliyor. Reyyan'ın annesi, Şadoğullarına seslenerek o kadar güçlü iseniz gidin getirin kızımı diyor. Şadoğlu ile Aslanbey bir kez daha karşı karşıya geliyor. Azad'ın önündeki Reyyan'ın olduğu ve silahını doğrulttuğu sahne dikkatler çekiyor. Hercai 15. bölümde silahlar ateşlenecek mi? Hercai son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ 14. SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?