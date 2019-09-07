Hercai 13. yeni bölüm fragmanı yayında! Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

07.09.2019 09:56

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu'nun yer aldığı Hercai yeni bölüm fragmanında Miran ile Reyyan'ın bebekleri mutlu halleri izleyenleri sevindiriyor. Fakat Azize Aslanbey'in bebeği kucağı alması sonrasında ikilinin yüz ifadelerinin değişmesi dikkatleri çekiyor. İşte Hercai 2. yeni sezon başlangıç tarihi...

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12. son bölümü ile ekrana gelen Hercai dizisi, sezon finali yaptı. Başrollerinde genç yetenekler Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi yeni sezona 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hercai sezon finalinde, bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.