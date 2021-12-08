Hera kimdir? Kuruluş Osman Prenses Hera karakterini kim canlandırıyor, tarihte var mı? Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hera kimdir? Kuruluş Osman Hera karakterini kim canlandırıyor, tarihte var mı? Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizi karakterleri ve canlandıran oyuncular kimlerdir merak edilmektedir. Merak edilen isimler arasında Feyza Sevil Güngör geliyor. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN HERA KİMDİR?

Kuruluş Osman Hera, İznik Tekfuru Saguros'un kızıdır. Göktuğ Bey eşidir.

Prenses Hera karakterini "Feyza Sevil Güngör" canlandırmaktadır.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör 1997 yılında doğmuştur. 2015 senesinde İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitimine başlayan oyuncu 2020 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini bitirdikten sonra ilk dizisi olarak Savaşçı dizisinde yer almıştır. Misafir dizisinde de rol alan oyuncu, Kuruluş Osman dizisinde Prenses Hera karakterini canlandırmaktadır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BORAN ALP İNFAZ EDİLECEK Mİ?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

TEKFUR KOSSES'İN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

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