Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi konusu, oyuncuları ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu, özeti ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmini izleyecek olanların merak ettiği Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar özeti gibi konuları inceliyoruz.
HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Biri polis olmak isteyen diğeri ise ehliyet almak isteyen iki arkadaşın amaçlarına ulaşmak için verdikleri mücadeleyi ve başlarına gelen komik olayların anlatıldığı bir film.
HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Osman F. Seden
Oyuncular: Ahmet Üstel, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen, Perran Kutman Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Tür: Komedi, Polisiye Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Yapım Yılı: 1976 (100 dk)