Hepsi Grubu'nun Üyesi Yasemin Yürük, Direk Dansıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu
2000'li yıllarda şarkılarıyla kendilerinden söz ettiren Hepsi Grubu'nun solisti Yasemin Yürük, direk dans yaptığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.
Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nun güzel üyesi Yasemin Yürük, direk dans dersleri almaya başladı.
Yürük, 9'uncu dersin sonunda öğrendikleriyle takipçilerine bir performans sergiledi. Direk dans videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Yürük, "Yorumu size bırakıyorum. 9'uncu dersimiz" notunu yazdı.
BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞLARDI
4 kadının bir araya gelip hem şarkı söylediği hem de dans ettiği grup, 2000'li yıllara damga vurmuştu. İlk olarak gruptan Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünen Grup Hepsi uzun zamandır yeni projeler yapmıyor.
YORUMLAR (44)
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Metrobüsde daha iii ögrenirdi derse ne gerek varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bide bu rezillik çıktı şimdi milletin başına Allah belanızı versin ya insanları nelere özendiriyorlar striptiz kulübü ne n ne olduğunu bilen var mı acaba içerde zikir çekilmiyor !!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu da bir şeymi, bin gunesli topkapi dolmusuna, hergun birkac abla ucret uzatirken kapi direginde dans ediyor,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Edepsizlikten başka bir şey değil. Nedir direk dansı. Yabancı ülkelerde bu dansı hangi tip kadınların ve ne amaçla yaptıklarını bilmiyor mu bunu yapanlar. Dikkat etsinler tenhada kazaya kurban giderler. Elin oğlu silindir gibi geçer üzerinden. Millet sokaktaki cansız mankene halleniyor, hiç acımazlar harcarlar Alimallah.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Çektirir kürekCevap Yaz Yayından Kaldır