Hendek Belediyesi birim müdürlüklerinin yerlerinde değişik yapıldı

03.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:10

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi adına Hendek Belediyesi bazı birim müdürlüklerinin yerlerinde değişiklik yapıldı.



Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına yeniliklere devam eden Hendek Belediyesi, bazı birim müdürlüklerinin yerlerinde değişikliğe gitti. Değişikliklere göre vatandaşların kurumlar arası işlemlerini daha kolay halledebilmesi adına, belediyenin bazı birimleri Hükümet Konağı karşısında bulunan Hendek Belediyesi Teknik Hizmetler Binası (Ticaret Merkezi) çatısı altında toplandı. Yeni düzenleme ile belediyede işlemlerini çözüme kavuşturan vatandaşlar hemen yakınında bulunan Vergi Dairesi, Noter ve Tapu Müdürlüğü gibi kurumlara zaman kaybı yaşamadan kolay erişim sağlama imkanı da bulmuş oldu. Uygulama vatandaşları mutlu etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA