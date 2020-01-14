Hem oynadı hem çaldı

14.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:49

Çaldıkları telefonlara ve paralara üzülmedim. İş yerimi soyarken pişkince halay çekmeleri çok zoruma gitti

Haber-Kamera Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bir iş yerini soymaya gelen hırsızlar iş yerinin kepengini açarken rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Bir yandan iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, bir yandan da oynadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, Çaldıkları telefonlara ve paralara üzülmedim. İş yerimi soyarken pişkince halay çekmeleri çok zoruma gitti dedi.

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Battal Gazi Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanına geçtiğimiz Cumartesi sabaha karşı gelen 4 şüpheli, 20 dakikada dükkanda bulunan ikinci el 40 adet telefonu ve yazar kasayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların kepenkleri açarkenki rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülere hırsızların oynadıkları anlar da kameraya yansıdı.

HALAY ÇEKİYOR OLMALARI ÇOK ZORUMA GİTTİ

Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu gören Mehmet Ezer, hemen polise haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını izleyen Mehmet Ezer, sabaha doğru 4 hırsızın telefoncu dükkanına girdiğini ve 20 dakikada dükkanının soyulduğunu gördü. Telefoncu dükkanında 40 adet ikinci el cep telefonu ve yazar kasanın çalındığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet Ezer, 'Beni en çok yaralayan şey, hırsızların rahat tavırları oldu. Kamera görüntülerini izlediğimde hırsızların içeriye girmeye çalışırken bir yandan da halay çekiyor olmaları çok zoruma gitti dedi.

Kaynak: DHA