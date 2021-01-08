Helin Bölek kimdir, nereli? Helin Bölek mesleği nedir? Helin Bölek ne zaman vefat etti?

Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek geçen sene hayatını kaybetti. Sık sık gündeme gelen Helin Bölek hakkında araştırmalar devam ediyor. Helin Bölek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, neden öldü? gibi soruların cevaplarını yazımızdan bulabilirsiniz.

Helin Bölek, Grup Yorum müzik grubunun üyesi ve solistidir. Müzisyen arkadaşlarının serbest bırakılması ve Grup Yorum'un yasaklanan şarkılarını yeniden söylenmesi için girdiği ölüm orucunun 288. gününde ölmüştür. Helin Bölek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, neden öldü? gibi soruların cevaplarını yazımızdan bulabilirsiniz.

HELİN BÖLEK KİMDİR?

Helin Bölek, aslen Diyarbakırlı Kürt bir ailenin kızıdır. Gençlik yıllarında sanat çalışmalarında bulundu. Grup Yorum içerisinde solist olarak görev aldı. 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında grubun yedi üyesiyle birlikte "polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma" suçlamalarıyla önce gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Bölek'in yanı sıra Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurdular.

11 Mart 2020 günü ölüm orucunun 268. günündeki İbrahim Gökçek ile 265. günündeki Helin Bölek, İstanbul'daki Küçük Armutlu'da bulundukları evden sabaha karşı düzenlenen polis baskını sonrasında çıkarılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Avukatı Didem Ünsal'ın yaptığı açıklamada, iki Grup Yorum üyesinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve acil servisinden girişlerinin yapıldığını, burada müdahaleyi ve tedaviyi kabul etmedikleri yönünde beyanları olduğunu belirtti.

Bölek'in talepleri arasında Grup Yorum'un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezine polis baskınlarının son bulması, grup üyelerinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listelerinden çıkarılması, 3 yıldır tüm konserleri yasaklanan Grup Yorum üzerindeki konser yasakları kaldırılması, grup üyeleri haklarında açılan davaların düşürülmesi ve tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması vardı.

Helin Bölek 3 Nisan 2020 tarihinde ölüm orucunun 288. gününde öldü.