Jet-ski out, uçan balon in! Cübbeli Ahmet Hoca adrenalin seviyesini yükseltti
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Daha önce "Helal olan her şeye binerim" diyen ve jet-ski'deki görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez de Kayseri'de balona bindi. O anlardan bir kare sosyal medyada paylaşıldı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, açıklamaları ve yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"HELAL OLAN HER ŞEYE BİNERİM"
Yıllar önce jet ski görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Hoca, eleştirilere bir sohbetinde "Helal olan her şeye binmek caizdir. Uçağa da biniyorsun ne var bunda. Yarın füze çıksa ona da bineriz. Ne bakacaksın bana el sallarım giderim" demişti.
BALONA BİNDİ
Ahmet Ünlü bu kez de son aktivitesiyle gündeme geldi. Kayseri'ye giden ünlü, balona binip manzarayı izledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.
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