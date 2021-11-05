Jet-ski out, uçan balon in! Cübbeli Ahmet Hoca adrenalin seviyesini yükseltti - Haberler
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Jet-ski out, uçan balon in! Cübbeli Ahmet Hoca adrenalin seviyesini yükseltti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Daha önce "Helal olan her şeye binerim" diyen ve jet-ski'deki görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez de Kayseri'de balona bindi. O anlardan bir kare sosyal medyada paylaşıldı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, açıklamaları ve yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"HELAL OLAN HER ŞEYE BİNERİM"

Yıllar önce jet ski görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Hoca, eleştirilere bir sohbetinde "Helal olan her şeye binmek caizdir. Uçağa da biniyorsun ne var bunda. Yarın füze çıksa ona da bineriz. Ne bakacaksın bana el sallarım giderim" demişti.

'Helal olan her şeye binerim' diyen Cübbeli Ahmet, bu kez de balona bindi

BALONA BİNDİ

Ahmet Ünlü bu kez de son aktivitesiyle gündeme geldi. Kayseri'ye giden ünlü, balona binip manzarayı izledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
mert burak kurtoğlu:hocam bi üflede havalansın mübarek:)
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İbrahim YÜCEL:Herkez binince iyide Hoca binincemi kötü, Adam yaşamayı biliyor :)
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