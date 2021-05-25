Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51. Bölüm (final) canlı izle! 25 Mayıs Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

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Hekimoğlu bu akşam seyirci ile buluşuyor. Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu canlı full HD izle! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu 51. yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu canlı Kanal D full HD izle! Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde. Peki, Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51. Bölüm (final) canlı izle! 25 Mayıs Hekimoğlu full HD Canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve ekibi İrem'in halüsinasyonlarına neyin neden olduğunu bulabilecek mi?

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür. Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem'in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir. Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur. İpek ise Hekimoğlu'nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu'nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu'na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.

Hekimoğlu ve ekibi İrem'in halüsinasyonlarına neyin neden olduğunu bulabilecek mi? Girilen iddiayı Hekimoğlu mu yoksa Orhan mı kazanacak? İpek Mehmet Ali ile neden görüştü?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta Salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 25 Mayıs Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak. Hekimoğlu bu akşam 51. Bölümüyle final yapacak.

HEKİMOĞLU 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!