Hekimoğlu 36. bölüm full izleme linki! Hekimoğlu son bölüm tek parça full izleme linki! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu bu akşam 36. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. İşte, Hekimoğlu 36. bölüm full izleme linki! Hekimoğlu son bölüm tek parça full izleme linki! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi bu akşam 36. bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu 36. bölümü tekrar izlemek isteyenler Hekimoğlu 36. bölüm full izleme linki! Hekimoğlu son bölüm tek parça full izleme linki! araştırılıyor. Peki, Hekimoğlu 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komiser Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu'nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir'le anlaştı?Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?