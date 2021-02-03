Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 35. bölüm full izle!

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 35. bölüm full izle!

HEKİMOĞLU 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Orhan'ın gerçekleri Mahir'e anlatmasından sonra Hekimoğlu için zor günler başlar. Rehabilitasyon ve hapishane arasında seçim yapmak zorundadır. Öte yandan herkes Ateş'i açık ettiği için Orhan'a yüklenmektedir. Ancak Orhan zor da olsa doğru bir karar verdiğini düşünmektedir. En sonunda Hekimoğlu kararını verene kadar ona hasta verilmeyeceği söylenir. Hekimoğlu hangisini tercih edecek?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! izlemek için tıklayınız.

Hekimoğlu 2 Şubat Salı yayınlanan bölümünde Orhan, Mahir'den kurtulmak için çare yolları aramaya başlar. Onunla baş etmekte gittikçe zorlanır. Mahir'in herkesle uğraşması ve istediğini alana kadar da onlara rahat vermeyeceğini bilen Orhan, bir karar almak zorunda kalır. Mahir'le konuşmaya karar verir. Onu karşısında gören Mahir, sona yaklaştıklarını anlar. Peki Orhan, Ateş'i ele verdi mi? Ateş'e ihanet en yakınından mı geldi? Orhan, Mahir'e ne söyledi?

HEKİMOĞLU 35.BÖLÜM FULL İZLE!

Hekimoğlu'nun bugün 35. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 36. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...