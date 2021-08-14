Hekimhan'da sel zarara yol açtı
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Hekimhan'da sel zarara yol açtı

Hekimhan'da sel zarara yol açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Sel nedeniyle dere taştı, bazı evler zarar gördü, yollar çamurla doldu.

Yerleşim yerlerinde zarara yol açan sel sonrasında vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Hekimhan Kaymakam Muhammed Öztaş ve Belediye Başkanı Turan Karadağ, mahallede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztaş: "Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Vatandaşlar istedikleri zaman gelip sıkıntılarını iletebilirler" şeklinde konuştu.

Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ da, "Hekimhan Belediyesi olarak selin hemen ardından tüm imkanlarımızla sahaya indik. Can ve mal kaybının olmaması en büyük mutluluğumuz. Selden zarar gören vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Bu felaketi çok ucuz atlatmışız" ifadelerini kullandı.

Güvenç Mahallesi Muhtarı Feyzullah Çelebi ise açıklamasında, yağmurun yaklaşık yarım saat sürüdüğüne dikkat çekip, "Hayatımda böyle bir yağış görmedim. Mahallemizin içinde geçen dere taştı ve evlere su doldu. Bazı evler oturulamaz durumda. İlçe Kaymakamımız ve Belediye başkanımız incelemelerde bulundu. Devletimizden en kısa zamanda yaralarımızı sarmasını bekliyorum" dedi. - MALATYA

Hekimhan'da sel zarara yol açtı
Hekimhan'da sel zarara yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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