ZONGULDAK - Hediye civcivlerle başladığı süs tavuğu üretiminde şimdi ihracat yapıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ziyarete gittiği arkadaşının hediye verdiği civcivleriyle hobi olarak süs tavuğu yetiştirmeye başlayan işçi Hasan Gültekin, elde ettiği kuluçkalık yumurtaları iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) işçi 47 yaşındaki Gültekin, 2015 yılında Düzce'deki arkadaşının kendisine hediye ettiği 3 civcivle hobi olarak süs tavuğu yetiştiriciliğine başladı.

Evinin bahçesine kurduğu kümese kuluçka makinesi alarak zamanla hayvanlarını çoğaltan Gültekin, tavukları için yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta İmranlar köyündeki 1 dönümlük alana besi yeri de inşa etti.

"Blue porselen brahma" ve "silver laced wyandotte" türlerinde yaklaşık 250 tavuktan ürettiği kuluçkalık yumurtaları çeşitli illere gönderen Gültekin, sosyal medyada ilgi görmesi üzerine ilk yurt dışı ihracatını geçen yıl Endonezya ve Özbekistan'a yaptı.

Yılda 600 civarında kuluçkalık yumurta üreten Gültekin, siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

"150'ye yakın yarka ve civcivimiz var"

Kendisiyle aynı hobiyi paylaşan kişilerle Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğini de kuran evli ve 3 çocuk babası Gültekin, AA muhabirine, anaç tavuklarına bahçedeki kümesinde, yarka ve anaç altı yavrularına ise köyündeki kafesinde baktığını anlattı.

Bu yıl blue porselen brahma ürettiğini, şu anda 40'a yakın anaç hayvanın bulunduğunu belirten Gültekin, "Yaklaşık 150'ye yakın da yarka ve civciv dediğimiz anaç altımız var. Horozlarla birlikte bu sayı 250'yi buluyor. Brahma ırkımız yılda ortalama 120 yumurta yapıyor. 3 civcivle başladık, sonra 10'ar takviyeyle bugün yıllık yumurta ortalamam 500-600 oldu." dedi.

Gültekin, Endonezya ve Özbekistan'a yumurta gönderimi yaptığını belirterek, "Yurt dışından talepler sosyal medya üzerinde gruplarımız var, oralardan geliyor. Oradan bizimle iletişime geçiyorlar." ifadesini kullandı.

Sevda büyüdükçe tavuk sayısının çoğaldığını anlatan Gültekin, "Sayı çoğalınca kuluçka makinesi aldık. Makinemiz bir taneydi, sayı biraz daha fazlalaştı, ikinci kuluçka makinemi aldım. Birini gelişim, birini çıkım olarak kullandık. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz." diye konuştu.