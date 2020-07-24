"Hedef hizmet kalitesini arttırmak" Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, merkezde ve ilçelerde bulunan itfaiye amirlikleri ve müfrezeleri ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya, personelle bir araya gelmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, personelle bir araya gelerek çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan İnal, merkezde ve ilçelerde bulunan itfaiye amirlikleri ve müfrezeleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında personelden bilgi almaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Ziyaretlerine Demirci ilçesi ile devam eden Başkan İnal, hizmet birimlerinde ve personel ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan İnal, Demirci ilçesi ziyaretinde ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Gökhan Aslan'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Başkan İnal, Muhtarlık İşleri Sorumlusu Gökhan Aslan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Oktay İtfaiye Amirliği'ne giderek buradaki personellerle bir araya geldi. İtfaiye amirliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan İnal, personellerin taleplerini dinledi, görüş alışverişinde bulundu. Başkan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve İtfaiye Dairesi'nin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, yapılan ziyaretlerle de hem personellere moral verdiklerini hem de istek ve taleplerini dinleyerek hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler