HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme
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HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme

HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. şirketi arasında uçak bakım hangarı ile hangar apronu yapımı ve işletilmesi konusunda 20 yıllık arazi kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. şirketi arasında uçak bakım hangarı ile hangar apronu yapımı ve işletilmesi konusunda 20 yıllık arazi kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında; mevcut HABOM bölgesinde yaklaşık 28 bin metrekare büyüklüğünde arazi, 20 yıllığına Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'ye kiralandı.

"YENİ BİR MRO MERKEZİNİN YAPIMINA İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİMİZDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, "İmzalanan bu sözleşmeyle, pandeminin oluşturduğu krizin devam ettiği bir dönemde, havalimanımızda mevcut bulunan paydaşlarımıza ilave olarak yeni bir MRO merkezinin yapımına ilişkin iş birliğimizden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim ve bu iş birliğimizin de uzun soluklu olmasını temenni ederim. Bu yatırımı, Express Havacılık Grubu'nun havalimanımızın sürdürülebilir büyüme potansiyeline olan inanç ve desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirmekteyim. Kendilerine çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Sefa Tuncer ise yapılan iş birliğinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Express Uçak Bakım adına hayırlı olması temennilerinde bulundu.


HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme
HEAŞ ile Express Uçak Bakım ve Eğitim Hizmetleri arasında 20 yıllık sözleşme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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