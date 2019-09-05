HDP'ye tepki gösteren annelere destek vermemekle suçlanan Gökhan Özoğuz eleştirilere cevap verdi

05.09.2019 21:27

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı politik açıklamalarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz,HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki oturma eylemlerine sessiz kaldığı için eleştirilmişti. Özoğuz, sosyal medya hesabından o eleştirilere cevap verdi.

AİLELER HDP'NİN ÇOCUKLARINI DAĞA KAÇIRDIĞINI İFADE ETMİŞTİ

Diyarbakır'da yaklaşık bir hafta önce anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, oğlu gelene kadar, HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söylemişti. Oturma eyleminin 5'inci gününde oğlu ortaya çıkan Akar, eylemini sonlandırmıştı. Mehmet Akar çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası almıştı. Önceki gün de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlatmıştı. HDP önünde oturma eylemleri sürerken sosyal medyadan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a duyarsız kaldığı yönünde eleştiriler geldi.

"NE DEMEK TEPKİ DUYMAMAK GÖSTERMEMEK"

Gökhan Özoğuz eleştirilere mesajla karşılık vererek, "Yahu Ne demek tepki duymamak, göstermemek? Bunlar sanatçıya Sahte ithamlar.. Tabiki bir Ananın Dağdaki evladını istemesi korkunç birşey! Fakat Yeni birşey değilki bu! Bu ve bunun gibi sebeplerden 40 senedir hızla devam ediyor. En önemlisi artık Temiz siyaset ile bu dram bitmeli." ifadelerini kullandı.