Hdp Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Açıklaması

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Şırnak'ta, itirazları sonucu, "göstermelik" seçmen kaydı iptalleri yapıldığını belirterek, "Ancak mesele 50, 60 kişilik mesele değildir. Binlere varan sayılardan bahsediyoruz." dedi.

Özgüneş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP ortaklığının "seçimlere ilişkin hukuksuzluk ve entrikalar" ortaya koyduğunu öne sürdü.

Şırnak'ta seçmen sayısı üzerinde usulsüzlükler yapıldığını iddia eden Özgüneş, asker ve polislerin kayıt ettirilerek "seçmen taşıması" yapıldığını belirtti.

Bu seçimin gerçek anlamda bir seçim olmayacağını savunan Özgüneş, "Bu uygulamalar, özellikle Kürt halkının çoğunlukta yaşadığı illerde, ilçe ve beldelerde, gayrimeşru ama meşruymuş gibi gösterilerek ikinci bir kayyum ataması olacaktır. Bunu, halkımız kesinlikle kabul etmeyecektir." diye konuştu.

Açık belge sunmalarına rağmen, bu itirazlarının dikkate alınmadığını öne süren Özgüneş, "Şırnak'ta, itirazlarımız sonucu, kılıf uydurmak için, göstermelik olarak seçmen kaydı iptalleri yapıldı. Ancak mesele 50, 60 kişilik mesele değildir. Binlere varan sayılardan bahsediyoruz." dedi.

Kaynak: AA