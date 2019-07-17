HDP, PKK'nın mayınıyla ölen Ayaz ve Nupelda'yla ilgili açıklama yaptı

Terör örgütü PKK'nın Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) "Çocukların ölümüne neden olan bu patlamanın sorumlularını koşulsuz ve şartsız olarak kınıyoruz.

Dersim'in Ovacık ilçesi Bilgeç Köyü Çakılyayla mezrasında önceki gün Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu isimli iki kardeş, oyun oynadıkları alanda bulunan bir patlayıcıya basmaları sonucu yaşamlarını yitirdiler. Çocukların ölümüne neden olan bu patlamanın sorumlularını koşulsuz ve şartsız olarak kınıyoruz. Cezasızlık anlayışının bitmesi ve yaşam hakkının tanınması için sorumluların derhal açığa çıkarılması gerekmektedir.

Türkiye, Ottowa Sözleşmesi'ni 2003 yılında imzalamış ve 2004 yılında da taraf devlet olmuştur. Buna göre Türkiye, 2008 yılı 1 Mart'ına kadar stoklarındaki mayınları imha etme ve 2014 yılına kadar da toprağa döşeli mayınları temizleme, kurbanlara yardım konusunda da gerekli adımları atma yükümlülüğü üstlenmiştir. Ancak Dersim bölgesinde 10 binin üzerinde mayının Türkiye'nin de taraf olduğu Ottova anlaşmasına da aykırı bir şekilde döşendiği ve temizlenmediği resmi kurumlarca kabul edilen bir gerçekliktir. Bu durum aynı zamanda taraf olunan sözleşmelere uyulmadığını ve toplatılmayan mayınlarla Dersim coğrafyasının savaş alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.

2008 yılının Haziran ayında Türkiye, taraf devletlere elinde kalan bütün mayınların fünyelerinin çıkarıldığını bildirmiştir. Ancak bu açıklamanın hemen ertesi yılında Mayınsız Türkiye Girişimi'nin hazırladığı Mayın ve Misket Bombaları İzleme Raporu'na göre sadece 2009 yılı içerisinde 23 çocuk bu mayınlardan kaynaklı olarak hayatlarını kaybetmiştir.

Türkiye'de 40 yılı aşkındır süren savaş koşullarından dolayı binlerce çocuk hayatını kaybetmiştir. Savaş artığı mühimmatların arazilerde hatta şehirlerde neden olduğu çocuk ölümleri maalesef bini aşmıştır. Aynı zamanda Ceylan Önkol, Enes Ata, Nihat Kazanhan gibi yüzlerce çocuk direkt ağır silahların hedefi olmuş ve failleri yetkililer tarafından açığa çıkarılmayarak korunmuştur.

Savaşın son bulması için tüm gücümüzle çalışmamız gerekirken resmi kurumlar olayın üstünü kapatmaya çalışan, hatta manipüle etmeye yönelik açıklamalar yapmaktadır. Nitekim Tunceli Valiliği Mayıs ayı içerisinde Hozat'ta öldürülen Sakine Oğuz cinayetinde olduğu gibi iki çocuğumuzun ölümüne neden olan patlamaya ilişkin de herhangi bir soruşturma ve adli tıp incelemesi yürütmeden sorumluların cezasız kalmasına yönelik bir açıklama yapmıştır.

Savaş her zamanki gibi en çirkin yüzünü çocukları hedef alarak göstermektedir. Yaşamını yitiren çocuklarımız Ayaz ve Nupelda Güloğlu'na savaşsız ve barış içerisinde bir dünyanın sözünü veriyor başta ailesi olması üzere tüm Dersim halkına başsağlığı diliyoruz.