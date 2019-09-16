HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı

16.09.2019 11:20

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde eylem yapan aileye yönelik tehditte bulunan şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, şüpheli S.B, oturma eylemine katılan ailenin çocuğu M.B'ye küfür içerikli mesaj atarak tehdit etti.

"PKK'NIN ELİ KOLU UZUN" TEHDİDİ

TRT Haber'de yer alan habere göre; birkaç gün sonra ise M.B'yi köşeye sıkıştıran şüpheli, S.B'ye "PKK'nın eli kolu uzun, gereği neyse size yapılacaktır." diyerek tehditlerini sürdürdü.

ŞÜPHELİ HDP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ

Soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma" suçlamalasıyla tutuklandı. Şüphelinin HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu ortaya çıktı.

EYLEM 14. GÜNÜNDE

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 14'üncü gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 14'üncü gününde de devam ediyor.

AİLE SAYISI 34 OLDU

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı. Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı. Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "BDP'ye gittim. Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.