HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler
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HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler

Haberler.com - Haberler | Politika

Halkların Demokratik Partisi, haklarındaki kapatma davasıyla ilgili planlarını hazırladı. İlk olarak partiyi kapattırmamak için mücadele edeceği belirtilen HDP'lilerin, parti kapatılması durumunda HDP'nin bileşeni bir başka partiyle yola devam edeceği aktarıldı.

HDP'ye açılan kapatma davasına yönelik tartışmaları sürerken, partinin kapatılması durumunda HDP'lilerin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Parti kulislerinde dolaşan planda, HDP'nin ilk hedefinin partiyi kapattırmamak olduğu aktarıldı.

B VE C PLANLARINI HAZIRLADILAR

Gazete Duvar'ın haberine göre, HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davada savunma için takvim işlemeye başladı. A planını "Partiyi savunmak, kapattırmamak" olarak belirleyen HDP, olası bir kapatma durumu için de B ve C planlarını konuşmaya başladı. HDP'li bir yöneticiye göre kapatma kararı çıkarsa B Planı, HDP'nin bileşeni olan partilerden birisinin çatısı altında seçime gitmek olacak.

BAĞIMSIZ ADAYLAR EN SON SEÇENEK

Ancak belirlenecek bu partinin HDP'nin savunduğu çoğulculuğu yansıtması için hem tüzüğünde hem de isminde değişiklik yapılması için kongreye gidebileceğine işaret ediliyor. Bir başka partiye geçişle ilgili sorun yaşanması durumunda ise C planı devreye girecek. Bu plan da bağımsız adaylarla seçime girmek olacak.

HDP'nin kapatma davasıyla ilgili planı hazır! Partiye kilit vurulursa yeni partiye geçecekler
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