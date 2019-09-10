HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, HDP binası önündeki eyleme ilişkin açıklama

10.09.2019 13:22

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin başlattığı eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gergerlioğlu açıklamasında "Biz bu konuyu tartışmalıyız, kimse bunu sümen altı etmemeli. Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamasında "Bu annelerin hepsinin acısını çok yakinen anlıyorum. Bu işlerin çözümü, topyekun bir çözümdür. Çocuğu dağa giden anneler, askerde çocuğunu kaybeden anneler, hepimiz, barışı talep etmekten başka bir şey yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"BİZ BU KONUYU TARTIŞMALIYIZ, KİMSE SÜMEN ALTI ETMEMELİ"

HDP'li vekil Gergerlioğlu açıklamasında, annelerin isteklerine ilişkin "Bu talepler, bu konunun ne kadar tartışılması gerektiğini söylüyor. Biz bu konuyu tartışmalıyız, kimse bunu sümen altı etmemeli. Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor. Biz diyoruz ki bu mesele bitsin, her annenin acısı bitsin. Ülkede anayasa ve hukuk hakim olsun. Kürt meselesini adil bir şekilde gelin çözelim. Hiçbir genç hayatını kaybetmesin. Ne dağa çıkan çocuk ne de askere giden genç hayatını kaybetsin." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 70 yaşındaki Hacire Akar 22 Ağustos günü, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp müracaatında bulunmuş, müracaatın ardından HDP Diyarbakır il binasına giden Hacire Akar, oğlunun parti binasına girdikten sonra bir daha çıkmadığını ve buradan dağa kaçırıldığını iddia ederek, oturma eylemine başlamıştı.

Hacire Akar'ın başlatmış olduğu oturma eylemi, çocuklarına ulaşamayan diğer ailelere de örnek oldu. Eylem 8. gününde 20 aileyle devam ediyor.