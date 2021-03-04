HDP'li vekiller hakkındaki fezlekelerle ilgili Davutoğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Siyaseti dizayn etme çabası, biz buna karşı çıkarız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"NİYET GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK, SAMİMİYET OLMADIĞININ İŞARETİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklamada bulunan Davutoğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı'nı dikkatlice dinledik. Böyle bir planın başarılı olması için açık, berrak olacak, samimi olacaksınız ve eyleminizle göstereceksiniz. Ben ortada ne iyi niyet, samimiyet, ne de halde tavırda eylem planına uygun bir tavır görüyorum. Niyet gündem değiştirmek. Samimiyet olmadığının açıkça işareti... Bugün Türkiye'deki korku ikliminin sorumlusu sizsiniz, önce onu dağıtın" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRMAYA VARIZ DEDİM, KALDIRDIK"

Başbakanlığı döneminde tutuklanan HDP'li vekillerle ilgili konuşan Davutoğlu, "O gün bütün muhalefet partileri HDP de dahil CHP de dahil, dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünü ifade ediyorlardı. Bazı çevreler ise sadece bir partiye dönük olarak dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunuyorlardı. Muhalefetin de görüşlerini göz önünde alarak, onların da mutabık kaldıkları çerçeve olarak tek bir partiye ve tek bir partinin vekillerine karşı dokunulmazlıkların kaldırılmasını doğru görmediğimi ifade ettim. Bütün dokunulmazlıklar, kürsü dokunulmazlığı hariç, kaldırmaya varız dedim, kaldırdık. O günkü muhalefet partileri de bunu talep ediyorlardı. Şu anda da aynı kanaatteyim. Kürsü dokunulmazlığı hariç milletvekillerinin diğer vatandaşlardan bir farklı olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BU BİR SİYASET MÜHENDİSLİĞİ, BİZ BUNA KARŞI ÇIKARIZ"

HDP'li vekiller hakkındaki fezlekelerle ilgili de konuşan Davutoğlu, "İlkesel bir çerçeveden bakılarak gelmiş fezlekeler değil. Hukuki boyutundan daha çok siyaseti dizayn etme çabası... Bu bir siyaset mühendisliği. Biz parti olarak kendimizle ilgili de her türlü Meclis soruşturmasına açığız. Burada hukuki süreçlerden daha çok temiz siyaset anlayışından, teröre karşı mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabası var. Fezlekelerin temel amacı siyaseti dizayn etme çabası olduğu için tutumumuz açıktır. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabasına giremez, biz buna karşı çıkarız" şeklinde konuştu.