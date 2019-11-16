HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı

16.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:41

HDP Şanlıurfa İl Örgütü, Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınıp, yerine Kaymakam Kenan Aktaş'ın kayyum olarak atanmasını protesto etmek amacıyla partinin ilçe binasından, belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti.

POLİS KALKANINA KAFA ATMAYA ÇALIŞTI

Kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa atmaya çalıştı.

NE OLMUŞTU?

Terör operasyonu ile HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alınmış, Kaymakam Kenan Aktaş, kayyum olarak atanmıştı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice ÇEVİK, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"