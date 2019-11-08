HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı

HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı

Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.

08.11.2019 08:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:17
HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Eş Başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli

şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı
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