HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme(2)

18.10.2019 11:57

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE, VALİ AKBIYIK GÖREVLENDİRİLDİ

Tutuklanan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca Vali İdris Akbıyık görevlendirildi. Hakkari Belediye Başkanvekilliğine atanan Vali Akbıyık, belediye binasına gelerek göreve başladı.

Kaynak: DHA

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbıyık, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Hakkari Belediye Başkanvekilliğine atandığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılama devam ederken, 'terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde eş başkanlık sistemini uyguladığı, personel mevzuatına aykırı görevlendirmeler yaptığı, imar ve ihale mevzuatına aykırı davranarak, belediyeyi zarara uğrattığı' hususları ile ilgili olarak bakanlığımıza ve valiliğimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. Adı geçen şahıs hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza Hakimliği'nce 17.10.2019 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden, bakanlığımızın 17.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildim."Akbıyık'ın belediyeye gelişi sırasında izinsiz gösteri yaptıkları belirlenen 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.