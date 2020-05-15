HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasının ve 4 belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen HDP Altınova Belediye Başkanı Casim Budak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürülen Budak'ın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından Altınova Belediyesinde geniş güvenlik önlemi alınarak arama gerçekleştirildi.

GÖREVDEN ALINAN BAŞKANIN YERİNE KAYMAKAM ATANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Budak'ın yerine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık'ı görevlendirdi.

HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE KAYYUM, 4 BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

HDP'li Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerine sabah saatlerinde kayyum atandı. Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Baykan ve Kurtalan ilçelerinin belediye başkanları gözaltına alındı.

Kaynak: İHA