Hdp'li 2 Vekile Soruşturma
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı bültenle aranırken çıkan çatışmada öldürülen teröristin cenazesine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında soruşturma başlattı. - DİYARBAKIR