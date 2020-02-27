: HDP, İmralı'daki yangın sonrasında Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini söyledi

27.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:17

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, yaptığı açıklamada İmralı'da çıkan yangın haberinin ardından Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesi gerektiğini söyledi.

"KENDİ GÖZLERİYLE GÖRMEK İSTİYORLAR"

Başaran, şunları söyledi "Ayrıca bugün olaydan sonra Asrın Hukuk Bürosu ve Sayın Öcalan'ın ailesi de İmralı Adasına gidip oradaki durumu gözlemleyip, Sayın Öcalan'ın sağlığı ve güvenliği konusunda kendi gözleriyle gözlem yapabilmek için başvuru yapmışlardır. Toplumdaki bu rahatsızlığı, panik havasını, kafalardaki bu soru işaretlerini giderebilecek net bir yaklaşım hemen, en kısa sürede yarını beklemeden en kısa sürede sergilenmeli, Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesi sağlanmalıdır."

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Yangınla ilgili Bursa Valiliği de şu açıklamayı yaptı"İmralı Adasında 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 07.45 sıralarında, İmralı Adası Kuzeyinde bulunan yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde (35 TPE 2984891269) çevre aydınlatma elektrik direklerinde bulunan tellerin rüzgarın (şiddetli lodos) etkisiyle birbirine çarparak çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen örtü ve orman yangını an itibariyle kontrol altına alınmış olupyangın soğutma çalışmaları devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'nda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Marmara Denizi'ndeki lodos nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangınla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde bir yangın çıktı. Cezaeviyle ilgili bir risk söz konusu değil. Gerekli çalışmalar yapılıyor, büyük bir yangın değil. Hem helikopter, hem arazözler çalışıyor. Müdahaleler yapılıyor" diye konuşmuştu.

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