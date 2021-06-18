HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada
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HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik saldırı zanlısının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik saldırı zanlısının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya dün saat 11.05 civarı O.G. isimli bir şahıs girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan kısa süre sonra silah sesleri geldi. Kısa bir süre sonra zanlının, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, daha sonrada saldırganın etkisiz hale getirilmesi için bir operasyon başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan O.G. isimli saldırganın yakalanma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde operasyon başlatan polisin, saldırganı gözaltına aldığı anlar kameraya yansıyor.

İŞTE İLK DİYALOG

Öte yandan saldırgan O.G.'nin, olay sonrası gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu da kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği duyuluyor.

Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi.

Öte yandan zanlının işlemleri devam ediyor.

(İHA)

HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada
HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada
HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada
HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada
HDP saldırganı böyle yakalandı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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