HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Umutsuz değiliz. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevinde 3,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"UMUT VE MORAL İÇİN BİRBİRİMİZE BAKMALIYIZ"

Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım. İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Çünkü umutsuz değiliz. Umut ve moral için Saray'a değil, birbirimize bakmalıyız. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz. Çünkü aydınlık ve güzel günler ancak bu şekilde gelir." ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ SİZLERLE"

Demirtaş açıklamalarına, "Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle" şeklinde son verdi.