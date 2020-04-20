HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz - Haber
Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Twitter, Edirne, Politika, Güncel

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Umutsuz değiliz. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

20.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:37

Edirne F Tipi Cezaevinde 3,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"UMUT VE MORAL İÇİN BİRBİRİMİZE BAKMALIYIZ"

Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım. İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Çünkü umutsuz değiliz. Umut ve moral için Saray'a değil, birbirimize bakmalıyız. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz. Çünkü aydınlık ve güzel günler ancak bu şekilde gelir." ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ SİZLERLE"

Demirtaş açıklamalarına, "Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle" şeklinde son verdi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Mutlu Kaya günler sonra itiraf etti: Ablamı sevgilisi öldürmedi Haber
Mutlu Kaya günler sonra itiraf etti: Ablamı sevgilisi öldürmedi
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haber
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi Haber
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi
AK Partili Turan, partisinin 'İmamoğlu' tutumunu eleştirdi Haber
AK Partili Turan, partisinin "İmamoğlu" tutumunu eleştirdi
23 Nisan saat tam 21.00'de televizyonlar Meclis'e bağlanacak ve çok özel bir an yaşanacak Haber
23 Nisan saat tam 21.00'de televizyonlar Meclis'e bağlanacak ve çok özel bir an yaşanacak
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Muhammet Emin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Halil Sezai Hande Yener Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Neymar Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 10:52:40. #1.15#
title