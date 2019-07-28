HDP'li Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın ailesini ziyaret edip bölgedeki çocukları tanımsız cisimler konusunda uyardı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti, Tunceli'ninOvacık ilçesinde döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine gelen Temelli ve beraberindekiler, aile ve köylüler tarafından karşılandı.

Hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Temelli, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Temelli, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin tarifi olmayan bir acı yaşadığını söyledi.

"TANIMSIZ VE ONLAR İÇİN MERAK UYANDIRAN CİSİMLERDEN ÇOCUKLAR UZAK DURMALI"

Çocukların iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Temelli, "İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli" dedi.

Temelli ve beraberindeki heyet, 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz Pazartesi günü Tunceli'nin Ovacık ilçesi, Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrası'nda meydana gelen bir patlamada Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetti.

Jandarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Nupelda da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ovacık-Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş; 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır" denildi.

Kaynak: AA