HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Demirtaş kararını eleştirdi: Tahliye edilmesin diye adeta yeni bir içtihat oluşturdular

22.09.2019 08:12

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına ilişkin genel merkezdeki parti meclisi toplantısının açılışında konuştu. Bir "zorba hukuku" ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Temelli, şunları kaydetti: "Savcılar, Demirtaş tahliye edilmesin diye adeta yeni bir içtihat oluşturdular. Devam eden bir yargılama süreci içindeki dosyayı yeniden ele alarak, tutuklama kararı çıkardılar. Hiçbir hukukçu bunu anlamlandıramaz. Bunun vicdanen ve ahlaken kabul edilmesi zaten mümkün değil. Bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorum, vicdan, ahlak sahibi herkes bu karara karşı çıkmalı. Buna hep beraber 'dur' demezsek bu adaletsizlik, vicdansızlık ve ahlâksızlık her yeri kaplamaya devam edecek. Kimse bundan kendini koruyamaz hale gelecektir. Bu tecrit hukukunu, bu OHAL'ci anlayışı, bu kayyım rejimini bir an önce sonlandırmalıyız."

'ANNELER BİZE GELECEK'

Temelli, Bakan Süleyman Soylu'nun HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelerek, Diyarbakır'da annelere destek vermesiyle ilgili de "Annelerin duygularını sömürmeye çalışıyor. Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, şehit anneleri. Anneler HDP'ye gelecek tabii. Size gelecek halleri yok. Siz savaştan başka bir siyaset üretemeyen bir partisiniz. O yüzden hiçbir anne sizin kapınızı çalmaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül'de HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verilmişti.