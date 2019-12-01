HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz

01.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:45

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 26 Kasım Salı günü İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine dair iktidarın tutumunu eleştirdi:

"İktidar yapılan işaretlemelere tepki gösteriyor. Yine şov peşinde, bunu yapanlar cezalandırılacakmış. Bunu yapanları cezalandırmak Alevi sorununu çözmez.

"Alevi sorunu siyasetle çözülmesi gerekiyor. Ancak Alevileri yok sayan bir zihniyet var karşımızda. 17 yıldır hiçbir sorunu çözmediği gibi bu sorunları da büyütüyor. Kürt sorunun çözümünü nerden geçtiğini defalarca daha önce söyledik. Kürt sorunu küresel bir meseledir. Çözümü de İmralı Adası'nda. Gelin hep birlikte demokratik çözüm için bir yol açalım."

HDP'nin 20 Kasım'da açıkladığı erken seçim talebini tekrarlayan Temelli, şunları söyledi:

"Bu çürümüş zihniyete karşı hodri meydan dedik, erken seçim dedik. Seçim zamanıdır, bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu iktidar bu ülkeye her gün yeni bir kötülük dayatıyor. Bütçeye bakın, bu bütçenin getirdiği tek şey yoksulluk, doğa katliamı, sömürü, zulüm. Halka hiçbir yararı yoktur. Sadece kendi silah tacirlerine, müteahhitlerine yarar sağlar. Betoncu bir zihniyettir. Savaş politikalarından beslenen bir akıldır. Daha fazla SİHA, daha fazla yol, daha fazla şehir hastanesi... İhtiyacı mı var bu ülkenin yollara, köprülere?

"HALKA HİZMET HALKLA BERABER OLUR"

"Bunu söyleyince, "Siz halka hizmete karşısınız" diyorlar. Halka hizmet böyle olmaz. Halka hizmet HDP'nin Hakça Dağıtım Programı'ndaki gibi olur. Yani halka sorarsın, ihtiyaçları belirlersin, o ihtiyaçlara uygun bütçe yaparsın, o bütçeyle hizmet üretir halka ulaştırırsın. İşte bu radikal demokrasidir, müzakereci demokrasidir, katılımcı demokrasidir.

"Halka hizmet halkla beraber olur. Kendi müteahhitlerinin çıkarı uğruna bütçe yaparak olmaz. O yüzden de diyoruz ki erken seçim. Bütçe hakkımız için istiyoruz erken seçimi. Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz. Bu iktidar gidene kadar 7-24 ayaktayız. İktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok."

Yapılan konuşmaların ardından yeni yönetim belirlendi. HDP'nin Tunceli İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun oldu.