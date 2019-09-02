HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den erken seçim açıklaması: Hazır olun, sandık geliyor

02.09.2019 00:37

Diyarbakır'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi kayyım protestosuna dönüştü. Mitingde konuşan Selçuk Mızraklı "Dağa para gönderiyorlar' diyor. Yalan söyleyenin, iftira atanın Allah bin kere belasını versin" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de "Polis bariyerlerinin arkasına saklanarak, bu kenti yöneteceklerini sanıyorlar. 2023'e kadar seçim yok diyor, sandık bize geliyor, hazır olun" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve sivil toplum örgütleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Onurlu barış için demokratik çözüm" sloganıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda miting düzenledi. On binlerce kişinin katıldığı mitingde 4 ayrı yerde arama noktası kuruldu. Alan girişinde kontroller yapan polis, "Savaşa hayır" yazılı şapkaların miting alanına girişine izin vermedi.

"DAĞA PARA GÖNDERİYORLAR' DİYORLAR, YALAN SÖYLEYENİN ALLAH BİN KERE BELASINI VERSİN"

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı mitingde bir konuşma yaptı. Mızraklı "19 Ağustos'ta sonuçları hazmedemeyenlerin ne yaptığını biliyoruz. Onların yaptıklarına yuh yetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da hesap verecektir. 1 Nisan sabahı hiç gecikmemişler, yazmışlar. Adama sorarlar; siz neyin üzerine bu yazıları düzenlediniz. Hukuk mu? Yoksa bu halk size öyle bir sert vurdu ki sersemlediniz de mi yazdınız? Seçmen iradesi hiçe sayıldı. Mızrak çuvala sığmadı, Mızraklı onları boşa çıkardı. Yetmedi, televizyon kanallarında 'Dağa para gönderiyorlar' diyor. Yalan söyleyenin, iftira atanın Allah bin kere belasını versin. Bizler bu halkın bir kuruşunu, Allah şahittir, bir kuruşunu heba etmedim. Ama bizden önceki kayyumların neler heba ettiğini bir dakikalık görüntü ile ipliğini pazara çıkardık. Kayyumları göndereceğiz, yeni sabaha uyanacağız" ifadelerini kullandı.

"POLİS BARİYERLERİNİN ARKASINA SAKLANARAK BU KENDİ YÖNETECEKLERİNİ SANIYORLAR"

Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de "Diren Van, diren Mardin, Diren Diyarbakır. Hep beraber onurlu mücadeleyi, demokratik cumhuriyeti var edene kadar hep birlikte sürdüreceğiz. Kayyum duy bizi, korkak kayyum. Polis bariyerlerinin arkasına saklanarak, bu kenti yöneteceklerini sanıyorlar. Buna izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Bu kent bizim, bu sokaklar bizim. Asla geri adım atmayacağız. Selam olsun, bu onurlu barış mücadelesini dünden bugüne taşıyanlara selam olsun. Onurlu barış mücadelesini on yıllarca asla vazgeçmeden, bu yoldan dönmeden, bugüne kadar taşıya geldik. Bugünden sonra da kararlı bir şekilde bu topraklara barış gelene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"TARİH ÖCALAN'I YAZACAK"

Temelli şunları söyledi: "Tarih barış isteyenleri de yazacak. Gandi'yi yazdığı gibi bugün de Öcalan'ı yazacak. Tarih, barış isteyen, barış mücadelesi veren Kürt halkını ve onurlu evlatlarını yazacak. Biz bu mücadelede hiç kimseyi unutmayacağız, unutursak kalbimiz kurusun. Bu mücadeleyi dünden yarına taşıyacağız. Savaşa inat barış, demokrasi ve toplumsal barış diyeceğiz. Sayın Öcalan net bir şey söyledi; 'Kürtler Türksüz, Türkler Kürtsüz olmaz' dedi. Bu sosyolojiyi ifade etti, barışın yolunu açmak için çok önemli bir çaba ortaya koydu. Ben 'Bir haftada bu işi bitiririm' dedi, 'Savaşı sonlandırırım' dedi. Savaştan beslenenler, savaştan başka çözüm aklına gelmeyenler, halklara savaşı, zulmü, kayyumu dayattılar".

"HALK BUNU KABUL ETMEZ, KABUL EDEN BİZDEN DEĞİLDİR"

Temelli konuşmasını şöyle sonlandırdı: "31 Mart'a giderken her türlü hileyi yaptılar. Tüm bunlara rağmen halk güçlü iradesini sandığa yansıttı. Türkiye'de yeni bir siyaseti var etti. Tüm Türkiye halklarına umudu taşıdı. Yeni bir yol açtı. Üçüncü yolu açtı. Bunu sindiremeyen iktidar, birçok belediye başkanımızın mazbatasına el koydu. YSK eliyle bunu yaptı. Yetinmedi, İstanbul'a kayyum atadı. Seçimi tekrarlattı. Cevabı 23 Haziran'da verdik. İktidar tüm bunlardan ders çıkarmak yerine, halkın iradesine saygı göstermek yerine, bildiğinden vazgeçmedi. Halkın iradesini yok sayarak, kayyum atadı. Bu halk bunu kabul etmez. Kabul eden de bizden değildir. Bu halk onlarca yıldır, bunca bedel ödeyerek, bu mücadeleyi vererek bu günlere gelmiştir".

"HAZIR OLUN SANDIK GELİYOR"

"2023'e kadar seçim yok diyor, sandık bize geliyor, hazır olun yoldaşlarım" diyen Temelli "Nasıl ki 31 Mart'ta kayyumları süpürüp attık, şimdi de bunların tümünden ülkeyi kurtaracağız. Sokaktayız, alanlardayız, meydanlardayız, kayyumlar gidene kadar, arkadaşlarımız görevlerine dönene kadar mücadele edeceğiz. Amed, Van, Mardin ya me ye" şeklinde konuştu.