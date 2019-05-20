HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan 19 Mayıs Çıkışı: Davet Etselerdi, Samsun'da Olmak İsterdik

Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne 8 siyasi partinin lideri katıldı. Törene davet edilmediği iddia edilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ise "Davet etselerdi, Samsun'da olmak isterdik" dediği ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne davet edilmeyen parti liderlerini arayıp bayramlarını kutladı. Bu isimlerden biri, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dı.

KILIÇDAROĞLU: BURADA HERKES OLMALIYDI

Sputnik'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, bazı genel başkanların davet edilmemesinin doğru olmadığını belirterek, "Burada herkes olmalıydı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

BULDAN-KILIÇDAROĞLU DİYALOĞU

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ise, "Davet etselerdi, Samsun'da olmak isterdik" dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun da bu sözler üzerine, "Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik, milli bayramları birlikte kutlamak gerekir. Bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.