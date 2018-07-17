Son Dakika! Eren Bülbül'ün Katilinin Cenazesine Katılan İki HDP'li Vekil İçin Soruşturma Açıldı

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma açıldı. İki vekil, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılmıştı.

2 HDP'Lİ VEKİL, EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDI

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.