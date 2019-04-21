HDP'den Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıyla İlgili İlk Açıklama: En Sert Biçimde Kınıyoruz

HDP'den, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. İnanıyoruz ki, demokratik siyaseti bu ortamın yarattığı sorunları aşacaktır." denildi.

KILIÇDAROĞLU ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRIYA UĞRADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

"İKTİDAR İTTİFAKI BU SALDIRININ SEBEBİ OLMUŞTUR"

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de ortak açıklamalarında saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, "Nefret söylemini kullanan, toplumu kutuplaştırıp gerginlik yaratan iktidar ittifakı bu saldırının sebebi olmuştur. İnanıyoruz ki, demokratik siyaseti bu ortamın yarattığı sorunları aşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama;