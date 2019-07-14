HDP'den Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ailesine taziye ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberindeki heyetle, vefat eden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan'a ziyaretinde TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, önceki dönem milletvekilleri İbrahim Binici, Sırrı Sakık, Nezir Karabaş ve RTÜK üyesi Ali Ürküt eşlik etti.

Ziyarette, Buldan ve beraberindekiler, Fırat ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA